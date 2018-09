Bahnhof Schwaikheim Landratsamt lehnt Antrag auf Anwohnerparken ab

Die Gemeinde hatte ihren Antrag mit Zahlen aus einer Verkehrserhebung Anfang des Jahres untermauert, nach der die Stellplätze am Bahnhof in der Regel vollständig belegt sind und Autofahrer außerdem in die angrenzenden Wohnstraßen ausweichen. Bislang ist das Parken auf der P&R-Anlage gratis. Weswegen davon auszugehen ist, dass ein großer Anteil der dort abgestellten Autos auswärtigen Pendlern gehört, die das gebührenfreie Angebot nutzen. Die Verkehrserhebung, bei der auch die Zulassungen der abgestellten Autos ermittelt wurden, hat diesen Eindruck bestätigt. Die Befürchtung der Gemeinde ist nun, dass wenn Parkgebühren kommen, Autofahrer noch stärker als bisher in die Umgebung des Bahnhofs ausweichen werden.

Gebühr hält auswärtige Autofahrer vom Parken auf P&R-Plätzen ab

In seinem vorläufigen Absagebescheid an Bürgermeister Gerhard Häuser schreibt aber Dr. Peter Zaar, Technischer Dezernent und Leiter des Amtes für ÖPNV im Landratsamt, es sei davon auszugehen, dass die Einführung einer Gebühr gerade auswärtige Autofahrer davon abhalten werde, die P&R-Stellplätze in Schwaikheim weiterhin anzufahren. Zusammen mit der wahrscheinlichen monats- oder jahresweisen Vermietung von P&R-Stellplätzen durch die Bahn sollte dies sowohl zu einer Reduzierung des Parkdrucks dort als auch des Verkehrs auf der Suche nach einem Parkplatz in den benachbarten Wohnstraßen führen, so Zaar. Kurzum: Die Argumentation der Gemeinde könne er sich nicht zu eigen machen.

ÖPNV-Angebot wird ausgeweitet

Er verweist außerdem zum einen auf die im April in Kraft tretende Tarifzonenreform des VVS, die vielerorts zu Senkungen der Tarife führen werde, zum andern auf die geplante Ausweitung des ÖPNV-Angebots im kommenden Jahr. Viertens gibt Zaar zu bedenken, der öffentliche Straßenraum sei „grundsätzlich dem Gemeingebrauch gewidmet“. Parkbewirtschaftungszonen (wie beim Anwohnerparken) seien nur in engen rechtlichen Grenzen zulässig.

Empfehlung, abzuwarten und Erfahrungen zu sammeln

Zaar betont aber im Weiteren, die Absage sei nicht endgültig. Er rät abzuwarten, wie sich die Gebühreneinführung und die Änderungen beim ÖPNV auswirken werden. Er bietet an, später das Thema noch mal mit den Erfahrungen bis dahin aufzugreifen.

Verkehrsgutachten wird nicht infrage gestellt

Er sehe den Antrag der Gemeinde nach wie vor als begründet an, so Bürgermeister Häuser auf Nachfrage. Das Landratsamt sehe die Parkdruckproblematik ja durchaus auch. Insofern bleibe es auch bei der Antragstellung aus Schwaikheim. Stefan Hein, der Leiter des Straßenbauamts im Landratsamt, betont auf Nachfrage, man stelle die Zahlen und Ergebnisse aus dem Verkehrsgutachten keineswegs infrage. „Wir bestreiten auch nicht, dass es einen erheblichen Parkdruck auf die Nachbarschaft gibt.“ Eine Einschränkung, die das Anwohnerparken bedeuten würde, müsse aber gut begründet sein.

Hoher Aufwand für Anwohnerparken

Es sei aber wahrscheinlich, dass sich die „Magnetwirkung“ des Schwaikheimer P&R-Platzes verliere und damit auch der Parkdruck verringere. Dies müsse vor einer endgültigen Entscheidung berücksichtigt werden. Auf die Nachfrage, was mit der Zwischenzeit sei, bis sich die auswärtigen Pendler umgestellt haben, verweist Hein darauf, dass die Einführung des Anwohnerparkens einen erheblichen Verwaltungs- und Organisationsaufwand bedeuten würde. Diesen nur für einen gewissen Zeitraum aufzubringen, sei unzweckmäßig. Man sei aber nach wie vor im „offenen Dialog“ mit der Gemeinde.