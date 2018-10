Bahnhof Winnenden Aufzugtechnik wird 2020 erneuert

Im großen Kreis stehen zwei Bahnverantwortliche, zwei Betroffene, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, nebst Vertretern vom Landratsamt, von Städten und Gemeinden neben dem Aufzug an Gleis 1, rechts neben dem Bahnhofsgebäude. „Gefühlt fallen die Winnender Aufzüge viel zu oft aus“, sagt Siegfried Lorek. Er allein habe 2018 dreimal bei der Störungsstelle angerufen, vom Defekt war dieser noch nichts bekannt. „Und mindestens zweimal habe ich zusammen mit anderen Leuten die Tür manuell öffnen müssen“, gesteht Lorek, dass dies der Technik sicher auch nicht gutgetan habe. Sein Fazit: „Ich kann nicht glauben, dass die Aufzüge 97 Prozent der Zeit verfügbar sind.“ Dieses Ziel hat sich die Bahn selbst vorgegeben.

Drei Wochen Stillstand im Mai: Notruftelefon ausgefallen

Doch Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest bei DB Station und Service, bleibt dabei, die Aufzüge seien aufs Jahr bezogen „zu 97 Prozent verfügbar“. Gut, es habe den dreiwöchigen Ausfall im Mai gegeben. Grund: Die Telefonleitung der Telekom war nicht verfügbar, der sichere Betrieb des Aufzugs daher nicht gewährleistet, also wurde er stillgelegt. „Dann haben wir Notrufgeräte nach dem neusten Standard eingebaut, damit wir künftig zwei Möglichkeiten für den Notruf haben“, erläutert Groh. Die „dreitägige Störung im September“ habe zum Austausch einer Platine geführt.

Der Bahnmanager kann oder will offenbar nicht rechnen

Dass Michael Groh selbst statt der tolerierten elf Tage Ausfall im Jahr schon durch diese zwei Beispiele 24 Tage Ausfall beschreibt, dass er also nicht rechnen kann oder will, hält dem Manager niemand aus der Montagabendrunde vor. Die betroffene Rollstuhlfahrerin Angelika Bochnig aus Winnenden hat sich von der Begegnung ohnehin nicht die schlagartige Wende zum Besseren versprochen. Immerhin kommt Groh mit einer handfest wirkenden Zusage in den Kreis: „Im Jahr 2020 wird die Aufzugtechnik am Winnender Bahnhof komplett erneuert.“ Dann sind die 17 Jahre angenommener Lebensdauer vorbei, dann darf die Bahn Geld, das ihr die Politik für die barrierefreien Bahnhöfe zur Verfügung stellt, wieder in größerem Ausmaß in Winnenden investieren.

Vor den Heimattagen sollen die Aufzüge öfter gewartet werden

„Es wäre doch aber wichtig gewesen, dass die Aufzüge zu den Heimattagen 2019 funktionieren, wenn die Stadt viele Besucher erwartet“, wirft Daniel Beutler, Begleiter von Angelika Bochnig, ein. Den Technikaustausch kann die Bahn nicht vorziehen, darauf beharrt Michael Groh. „Aber wir können das Wartungsintervall erhöhen, von viermal auf sechsmal im Jahr“, sagt Markus Müller von DB Services der Runde zu, die wohlwollend nickt.

„Ich wünsche mir außerdem, dass Sie die Kommunikation verbessern“, sagt Siegfried Lorek zu Michael Groh. „Es sollte bei den zuständigen Stellen ein Prozess hinterlegt werden, dass immer, wenn einer der Winnender Aufzüge gestört ist, die Züge automatisch Gleis 1 ansteuern.“ Dieses Nebengleis ist nämlich ohne Aufzug und Treppen direkt vom Bahnhofsvorplatz aus barrierefrei zu erreichen. Dummerweise gilt es als sogenanntes „langsames Gleis“, das über eine extra Weichenstellung angesteuert wird und daher dazu führen kann, dass die Züge aus dem Takt kommen. Daher müssen Gehbehinderte, die vor Antritt ihrer Fahrt herausfinden, dass der Aufzug gestört ist, sich beim Mobilitätsservice melden und den Halt an Gleis 1 umständlich beantragen. Auch das ist keine Garantie, dass der Rollstuhlfahrer mitgenommen wird – wenn die Anmeldung nicht ankommt oder der betreffende Zug keine Rampe hat. Angelika Bochnig ruft sich in solch einem Fall ein Taxi, das die DB bezahlt.