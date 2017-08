Baltmannsweiler/Reichenbach Fahranfänger kommt von Straße ab und landet auf dem Dach

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam ein 19-jähriger Fahranfänger zwischen Reichenbach und Baltmannsweiler (Landkreis Esslingen) mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Er war nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr unterwegs in Richtung Baltmannsweiler und kam ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von der Straße ab. Der Wagen fuhr in den Graben, überschlug sich und landetet drei Meter unterhalb der Fahrbahn auf dem Dach.

Der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin zogen sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte beide vorsorglich in eine Klinik. Während der Bergung des Wagens durch einen Abschleppdienst musste die Reichenbacher Straße vorübergehend komplett gesperrt werden.

Auch in Winnenden kam es am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem ein Mercedes sich überschlug und auf dem Dach landete. Auch hier blieb der Fahrer glücklicherweise fast unverletzt.