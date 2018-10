Barbara-Künkelin-Halle Job- und Karrieretage in Schorndorf

Job- und Karrieretage, die Messe des Zeitungsverlags Waiblingen (ZVW) mit der Agentur für Arbeit, findet am am Samstag, 27. Oktober, in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt von 10 bis 17 Uhr. Die Halle ist voll bewirtet.

Wieder gibt es eine Reihe von Vorträgen. Da geht es um Lücken im Lebenslauf, um konkrete Ausbildungen bei konkreten Firmen, aber auch um lebenslanges Lernen und wie sich der Frust zur Lust wandeln lässt.

Weitere Infos gibt’s unter: www.jobundkarrieretage.de