Barrierefreiheit Wie gut kommt man mit Rollstuhl durch Schorndorf?

In der Hetzel- und Höllgasse ließ die Stadt flachere Steine verbauen

Herbert Schuck, der Fachbereichsleiter der Stadt für das Thema Infrastruktur, weiß von den Problemen mit den Pflastersteinen für Menschen mit Behinderung. Bei Umbauarbeiten werde auf das Thema geachtet und man stehe im Bereich Infrastruktur im Austausch mit den Verbänden. Ideen und Konzepte, wie die Johann-Philipp-Palm-Straße und die Daimlerstraße umgebaut werden könnten, gibt es, doch konkrete Pläne liegen nicht vor. Bei Bauarbeiten in der Hetzel- und der Höllgasse habe man aber darauf geachtet, flache Steine zu verbauen, so dass Rollstuhlfahrer besser vorwärtskommen.

Der Unterschied fällt sofort auf: Schwenk und Pfeiffer rollen dort viel einfacher über den Stein. Zuletzt habe die Stadt besonders bei den Bushaltestellen auf Barrierefreiheit geachtet. Aus finanziellen Gründen sei aber auch die eine oder andere Idee „dem Rotstift zum Opfer gefallen“ gesteht Schuck.

Regionalzüge können die beiden nicht nutzen

Vorbei an den Geschäften und Cafés in Schorndorf macht Schwenk darauf aufmerksam, vielerorts nicht reinzukönnen. Bei einigen wären nicht einmal große Umbauarbeiten nötig, eine einfache kleine Rampe würde schon reichen, damit er hereinfahren kann. Auch das Thema Mobilität bewegt die beiden Männer. Mit der S-Bahn können sie zwar von Schorndorf aus fahren, jedoch nicht überall aussteigen. In Schorndorf-Weiler und in Winterbach etwa seien die Höhenunterschiede zwischen Zug und Bahnsteig zu groß. Auch Regionalzüge können die beiden nicht nutzen.

Bei den meisten Bussen schaut es besser aus. Dort gibt es beim hinteren Ein- und Ausstieg eine ausklappbare Rampe. Verbesserungen gibt es auch bei der Wieslauftalbahn, nach und nach werden die Bahnsteige in den einzelnen Gemeinden barrierefrei. „Einiges hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Besseren verändert“, sagt Schwenk. Neben den Bussen gibt es für ihn und Pfeiffer auch einige andere positive Beispiele. Als etwa die Stadtkirche vor einigen Jahren renoviert wurde, setzte Schwenk sich dafür ein, dass man auch mit dem Rollstuhl in den Altarraum kommt. Man ließ dort schließlich eine Rampe bauen.

Auch zu den großen Veranstaltungsorten haben die beiden Männer Zugang. Der Traumpalast und die Manufaktur sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Pfeiffer ist froh darüber, er besucht gerne Konzerte. Positiv kam bei den beiden Rollstuhlfahrern auch die Errichtung der Toilette für Menschen mit Behinderung am Busbahnhof an. „Das ist genial“, sagt Pfeiffer.