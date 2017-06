Fellbach/Bartholomä Lange Untersuchung nach tödlichem Absturz mit Segelflugzeug

Ein junger Mann aus Fellbach hatte sich am Samstagnachmittag auf dem Flugplatz in Bartholomä (Ostalbkreis) von einer sogenannten Startwinde in die Luft ziehen lassen, wie die Polizei mitteilte. Wenige Minuten später geriet das Flugzeug dann in den Sturzflug und schlug in einem Waldgebiet in der Nähe des Flugplatzes auf. Ein Beauftragter der BFU hat die Unfallstelle untersucht.