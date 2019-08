Bauarbeiten auf der Murrtalbahn Sperrung zwischen Murrhardt und Schwäbisch Hall

Backnang (Bahnhof, Bussteig 5A)

Oppenweiler (Ortsmitte)

Sulzbach a. d. Murr (Bahnhof)

Murrhardt (Bahnhof, Bussteig 2: Richtung Backnang und Bussteig 4: Richtung Fornsbach)

Fornsbach (Alte Straße)

Fichtenberg (Bahnhof)

Gaildorf West (ZOB, Bussteig 1)

Schwäbisch Hall-Hessental (Bahnhof)

Eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen ist nicht möglich. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich in der Reiseauskunft auf m.bahn.de , in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren. Informationen gebe es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter der Rufnummer 0711 2092-7087 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr).