Bauarbeiten auf Filstalbahn Zugverbindungen nach München fallen weg

Der TGV 83 von Paris endet in Stuttgart und fährt in dieser Zeit nicht nach München weiter. Genauso beginnen die Züge nach Paris in diesem Zeitraum erst in Stuttgart.

Regionalverkehr Stuttgart - Ulm

Montag, 4. bis Freitag, 16. August 2019

Wegen Bauarbeiten zwischen Plochingen und Ebersbach sowie Schienenschleifarbeiten zwischen Bad Cannstatt und Esslingen (Neckar) stehen von zwei Gleisen nur ein Gleis zur Verfügung. Es sind in diesem Zeitraum Fahrplananpassungen im Regionalverkehr erforderlich.

Freitag, 9. August bis Montag, 12. August:

Zwischen Plochingen und Geislingen finden Brückenarbeiten sowie Arbeiten an Signalanlagen statt. Auf Grund dieser Arbeiten ist der Streckenabschnitt Ebersbach und Geislingen (Steige) für den Zugverkehr gesperrt und es wird eine Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Regional-Express-Züge (RE) der Linie Stuttgart–Ulm (–Lindau) fallen in dieser Zeit zwischen Stuttgart und Ulm aus.

Zusätzlich ist in dieser Zeit der Abschnitt Geislingen (Steige) und Amstetten (Württ) jeweils nachts wegen Oberleitungsarbeiten nur eingleisig befahrbar. Reisende nutzen zwischen Stuttgart–Ebersbach sowie zwischen Geislingen (Steige) und Ulm die Regionalbahnen (RB), die teilweise mit angepassten Fahrzeiten verkehren.Es finden jeweils nachts Schienenschleifarbeiten zwischen Ebersbach und Ulm statt. Von zwei Gleisen steht nur ein Gleis zur Verfügung.

Sonntag, 25. August bis Donnerstag, 5. September

Es finden jeweils nachts Schienenschleifarbeiten zwischen Ebersbach und Ulm statt. Von zwei Gleisen steht nur ein Gleis zur Verfügung. Es sind Fahrplananpassungen erforderlich und Zugausfälle leider nicht vermeidba