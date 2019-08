Bauarbeiten bei der S-Bahn Chaos auf den Schienen, Chaos bei der Kommunikation

Die in drei Bauphasen aufgeteilten Arbeiten sind bisher von zwei Konstanten geprägt: Chaos auf der Schiene - und Chaos bei der Kommunikation. Die letzte Woche zeigt das beispielhaft.

Chronik einer chaotischen Woche

Am Sonntagabend war es zu einem Kabelbrand im S-Bahntunnel gekommen Die Strecke zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und -Vaihingen war bis Betriebsschluss wegen dem darauffolgenden Feuerwehreinsatz komplett gesperrt. Die Folgen waren auch am Montag noch zu spüren.

Denn: Am Sonntag hatten eigentlich Bauarbeiten an der sogenannten "Tunnelrampe" im Rahmen von Stuttgart 21 stattfinden sollen. Sie dienen der Anbindung des neuen S-Bahn-Strangs an die bestehende Stammstrecke.

Diese Arbeiten, die bei laufendem S-Bahn-Betrieb durchgeführt werden müssen, konnten wegen des Brandes "in der Nacht nicht vollständig ausgeführt werden". Das sagte ein Sprecher des Projekts am Donnerstag. "Nach den Arbeiten ist im Bereich der Rampe eine Signalstörung aufgetreten, deren Ursache bisher ebenfalls nicht vollständig zu beheben war." Zu Wochenbeginn sorgte eben diese Signalstörung für Verspätungen und Ausfälle.

Mittwoch: Die Signalstörung bekommt "Gesellschaft"

Am Mittwoch kam dann eine Störung nach der anderen hinzu: Den Anfang machte am frühen Morgen eine Fahrbahnstörung in Vaihingen. Gegen 10 Uhr fiel an der Haltestelle Stadtmitte ein Betrunkener ins Gleis - das bedeutete Verspätungen und Ausfälle. Gegen 12.15 Uhr wurde der S-Bahnhof Nürnberger Straße in Bad Cannstatt für 45 Minuten wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Sprengstoff-Experten der Bundespolizei untersuchten einen Zigarettenautomaten auf explosive Stoffe. Gefunden wurde nichts.

Am Donnerstag gab der VVS folgenden Satz per Pressemitteilung heraus: "Nachdem die ersten S-Bahnen heute Morgen gefahren sind, wurde festgestellt, dass die Signalstörung Stuttgart Hbf weiterhin besteht." Heißt: Weiterhin Verspätungen, Ausfälle und Fahrplanänderungen auf unbestimmte Zeit.

Verwirrung um den Start der dritten Bauphase

Neben Problemen im Bahnverkehr hatten widersprüchliche Pressemitteilungen und Tweets von Bahn, S-Bahn und VVS für Verwirrung um den Starttermin der dritten Bauphase gesorgt.

Beispiel S-Bahn Stuttgart: Vor einigen Wochen hatte das Unternehmen den Donnerstag, 29. August, als Baubeginn angegeben. Zumindest in der Überschrift einer Pressemitteilung. Der dazugehörige Text führte aber erst ab Samstag, 31. August, Fahrplanänderungen auf. Auf der Homepage der S-Bahn steht dagegen, Stand Donnerstag, der 30. August als Starttermin.

Immerhin wurde bei all den widersprüchlichen Informationen immer der gleiche Abschlusstermin für die Bauarbeiten genannt: Der 16. September. Das änderte sich am Donnerstagmorgen. Dann twitterte die S-Bahn Stuttgart: "Bauphase 3 startet am 30.8.19 um 4.30 Uhr und endet am 31.8.19 um 1.30 Uhr." Damit wurden aus über zwei Wochen Bauarbeiten mal eben sportliche 21 Stunden. Was stimmt nun?

Es handelt sich bei dem Tweet natürlich um eine Falschmeldung, wie eine Sprecherin der Deutsche Bahn AG in Stuttgart bestätigte. Richtig sei: Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, 30. August, und enden am 16. September.

Wenn alles nach Plan läuft.