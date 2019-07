Bauarbeiten in den Sommerferien So ändert sich der Fahrplan bei der S-Bahn

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind die Modernisierungsarbeiten an der Strecke in drei unterschiedliche Bauphasen aufgeteilt. In der ersten Bauphase werden ab Samstag, 27. Juli Weichen und Gleise in Stuttgart-Vaihingen erneuert. Die Bauphase endet am Montag, dem 5. August. Dadurch ändern sich die Fahrpläne der S-Bahnen.

Was ändert sich bei der S1?

Die S1 ist in der Regel für den Pendlerverkehr aus dem Rems-Murr-Kreis zweitranging. Nicht so während der Bauphase: Dann entfällt die S1 in Fahrtrichtung Kirchheim (Teck) und wird zur Baustellenlinie S12. Die S12 fährt im Halbstundentakt von Herrenberg nach Schorndorf – ohne Halt zwischen Vaihingen und Hauptbahnhof.

In Richtung Herrenberg verkehrt die S1 im Halbstundentakt wie gewohnt. Die Zwischentaktzüge um 15 und 45 fahren morgens und nachmittags nur zwischen Plochingen/Esslingen und Schwabstraße.