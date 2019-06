Baubeginn in Winnenden Holzmarkt ist kein Parkplatz mehr

Hettich: Massive Einbußen bei Wegfall des kostenlosen Parkens für zwei Stunden

Hettich gibt Jutta Brändle recht, die für die nahe Zukunft ein Parkleitsystem für die Stadt fordert, denn auswärtige Kunden seien häufig überfordert, sich zurechtzufinden. Außerdem hält die Friseurin ein Parkhaus, das eine Firma gebührenpflichtig betreibt, für die Lösung - etwa am Bahnhof oder auf dem Lidl-Grundstück. „Ich zahle gern für den Parkplatz drei Euro, wenn ich dafür stressfrei parken kann“, sagt sie. Timm Hettich aber lässt in diesem Punkt nicht mit sich reden. „Der Wegfall des kostenlosen Parkens für zwei Stunden würde massive Einbußen für unseren Standort bedeuten. Dann sagen sich die Kunden, dass sie genauso gut in Backnang, Schorndorf oder Waiblingen einkaufen können.“ Viele kämen aus diesen Städten, aus Berglen und sogar Marbach extra hierher. „Ein Parkleitsystem macht Sinn, es gehört zum Mobilitätskonzept, das wir aufstellen müssen. Trotz der Möglichkeit, mit dem Rad zu fahren oder Busse zu nutzen – die meisten Kunden fahren am liebsten direkt zum Geschäft und drehen lieber zehn Runden, bis sie einen Platz haben, bevor sie auf den Bus umsteigen oder ihr Auto zu weit weg abstellen.“ Am Bahnhof parken und mit dem Bus eine Haltestelle fahren, auch diese Idee Brändles, glaubt Hettich, würde das Gros der Kunden nicht mitmachen.