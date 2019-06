Baugebiet Rötelfeld II in Welzheim Zwei Investoren wollen Mehrfamilienhäuser bauen

Kritik an Verkaufskonditionen bei der Kreisbau-Gruppe

Die Verwaltung wollte sich vom Gemeinderat nun die Zustimmung dafür einholen, das eine Flurstück an Riker zu verkaufen und für das andere die Konditionen mit der Kreisbau-Gruppe im Detail zu verhandeln. Während es zum ersten Punkt keine Diskussion unter den Räten gab, sorgten vor allem die möglichen Konditionen der Kreisbau für viel Kritik in dem Gremium.

„Da wird mir zu viel diktiert“, fand etwa Claudia Kuhn (Welzheimer Bürger). Auch dass der Bauplatz erst vergeben und dann die Konditionen verhandelt werden, missfiel ihr. Im Notfall müsse die Stadt den Bau selbst in die Hand nehmen, „ich würde das nicht ausschließen“. Kritisch betrachtete auch Thomas Linzmair (CDU) das Engagement der Kreisbau. Er störte sich vor allem am geplanten Standort direkt am Eingang zum neuen Baugebiet (den das Gremium indes selbst so festgelegt hat). Dass die Stadt selbst Wohnungen erstellt, lehnte er jedoch ab: „Welzheim sollte keine Immobilienfirma werden.“

Alexandra Veit (SPD) tat sich aus einem ganz anderen Grund schwer mit der Kreisbau-Gruppe. Nämlich wegen der jahrelangen Verzögerungen beim letzten gemeinsamen Projekt: der Schorndorfer Straße 44 und 46. Seit 2015 hat sich dort nur wenig getan, aktuell befinden sich die Gebäude noch im Bau. „Wir brauchen Geschosswohnungsbau – und das dringend. Aber wir können uns nicht so abhängig machen von der Kreisbau“, sagte Veit, die stattdessen eine Public-Private-Partnership, also die Kooperation der Gemeinde mit privaten Anbietern vorschlug. Die Stadt solle erst einmal nach Partnern suchen – und die Kreisbau zurückstellen, so Veit.

Eine solche lehnte die Verwaltung jedoch ab. „Da will immer jemand etwas verdienen, das ist der Pferdefuß“, sagte Bernlöhr. Außerdem gebe es im Moment auf dem Markt gar nicht die Anbieter, die so etwas gemeinsam mit Welzheim umsetzen könnten. Der Bürgermeister wollte zudem einen Stab brechen für die Kreisbau-Gruppe. „Das in Welzheim war ein Ausrutscher, da kam die Flüchtlingskrise dazwischen. Normalerweise setzen sie ihre Projekte termingerecht um.“

Dass die Stadt selbst die Immobilien baut und auch anbietet, schloss Bernlöhr aus. Not und Dringlichkeit seien so groß, dass die Verwaltung keine Zeit für weitere Beratungen verwenden möchte. Daher solle auch der noch amtierende geschäftsführende Gemeinderat darüber entscheiden.

Wohnungen sollen für 33 Prozent unter Marktpreis vermietet werden

Sebastian Buhl (Freie Wähler) war es dann, der die Stimmung im Gremium mit einem emotionalen Appell an seine Kollegen drehte. Vor der Wahl hätten alle gesagt, wie dringend sozialer Wohnungsbau gebraucht werde. „Leute, jetzt haben wir endlich jemand, der 33 Prozent unter dem Marktpreis vermieten will – und kein Risiko, sondern Millionen Euro, die wir bekommen.“ Geld, das an anderer Stelle dringend benötigt werde. „Es gibt bestimmt hundert Familien, die uns deswegen die Bude einrennen.“

Der Beschluss, die Flurstücke an Riker und die Kreisbau-Gruppe zu vergeben, fiel schließlich einstimmig aus.