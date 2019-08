Baustelle in der Schorndorfer Straße Keine Wohnungen auf dem Netto in Winterbach

Die Antwort auf die Bäcker-Frage zuerst: Am vorderen Eck des Netto-Markts zur Schorndorfer Straße hin zieht eine Filiale der Bäckerei Maurer mit Café samt einigen Außensitzplätzen ein. Wann Discounter und Bäckerei zum ersten Mal öffnen, ist noch nicht auf den Tag genau festgelegt. Die Eröffnung ist aber laut Netto-Pressestelle für Ende November geplant. Von dort stammt auch die Information zur Bäckerei.

Ein bisschen wird also noch gebaut am neuen Supermarkt, doch wie er einmal aussehen soll, lässt sich mittlerweile schon erahnen. Dabei fragen sich jetzt einige in Winterbach, was die Aufbauten aus Holz auf dem Dach des Rohbaus darstellen sollen. Die Antwort ist relativ unspektakulär: Die Konstruktionen, die natürlich noch verkleidet werden, haben eine rein gestalterische, optische Funktion. Es entsteht dort kein Lagerraum für den Laden, und Wohnungen sind auch keine geplant.

Die architektonische Gestaltung des Netto-Markts war ein ausdrücklicher Wunsch der Gemeinde Winterbach, die kein Nullachtfünfzehn-Flachdach-Supermarkt-Gebäude, sondern einen „städtebaulichen Akzent“ haben wollte, wie Bauamtsleiter Rainer Blessing während des Genehmigungsverfahrens für den Bau erklärte.