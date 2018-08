Baustellenbesichtigung Hier entsteht das größte Baugebiet im Kreis

Das Wohngebiet "Adelsbach" ist das größte Baugebiet, das derzeit im Kreis entsteht. Normalerweise hat ein neues Wohngebiet vielleicht vier, höchstens sechs Hektar. Dieses kommt auf 8,8, also 88 000 Quadratmeter. Von daher ist es sportlich, die Erschließungszeit auf 16 Monate zu veranschlagen. „Wir hatten bisher mehr Glück als Verstand“, sagt Thomas Bolz über das langanhaltend trockene Wetter. Sein Ingenieurbüro Bolz und Palmer plant die Erschließung. Philipp Klöpfer von der Baufirma bestätigt: Hätte es längere Regenperioden gegeben, wäre die Erschließung des Wohnbaugebiets Adelsbach noch längst nicht so weit fortgeschritten.

20 Mitarbeiter der Firma Klöpfer arbeiten in mehreren Staffeln auf dem Gelände. „Obwohl sie den ganzen Tag bei dieser Hitze arbeiten müssen, sind sie immer freundlich und höflich“, so eine Anwohnerin. Als es temperaturtechnisch ganz schlimm war, fing die Mannschaft vor 7 Uhr an, erzählt Klöpfer. „Doch dafür braucht man eine Sondergenehmigung, die wir nicht hatten.“ Als sich Nachbarn beschwerten, war Schluss mit dieser Anti-Hitze-Idee.

Warum der gleiche Graben mehrmals aufgebuddelt wird

„Es wird uns von Laien auch oft vorgeworfen, dass wir alles, was zugeschüttet ist, wieder und wieder aufgraben“, erläutert Thomas Bolz. „Aber anders geht es nicht, das ist schon durchdacht!“ Erst werden die Abwasserleitungen in 3,5 bis fünf Metern Tiefe verlegt, und zwar farblich getrennt nach Regenwasser (hellblau) und Schmutzwasser aus der Toilette (braun). Ist ein Strang fertig, fängt der Bauarbeiter wieder vorne an: Wasserleitungen, Gas- und Fernwärmeleitungen liegen in 1,50 bis 1,70 Metern Tiefe. Die Stromleitungen werden zum Schluss etwa 80 Zentimeter tief vergraben.

Mit Rohren, die nur 30 Zentimeter Querschnitt haben, soll das Abwasser in dem großen Gebiet abgelietet werden. Bauingenieurin Jacqueline Deuber konnte beruft sich hierbei auf entsprechende Berechnungen und langjährige Erfahrungen. Der Clou ist ja, dass Regenwasser, das mengenmäßige Hauptproblem, und das Schmutzwasser, das in der Menge berechenbar von den Haushalten kommt, getrennt abgeleitet werden. Viel Grünfläche wird ins Gebiet integriert und sowohl als Versickerungszone für Regenwasser als auch Spazierweg-Idyll dienen. „Das Regenwasser führen wir in den Rotbachgraben, der so umgestaltet wird, dass er ein hundertjähriges Hochwasser aufnehmen kann“, so Thomas Bolz.

Keine Baupflicht für die 26 Grundstücksbesitzer

Für die 26 Grundstücksbesitzer gibt es keine Baupflicht. Dies ist nicht der Fall, weil die ehemaligen schmalen Ackergrundstücke in einem amtlichen Umlegungsverfahren in Bauland verwandelt wurden. „Anders ist es, wenn die Stadt ein Grundstück verkauft. Dann kann sie in den Vertrag schreiben, bis wann es bebaut werden muss, sonst fällt es an die Stadt zurück“, so Markus Schlecht.