Bayerische Polizei warnt Geiselnehmer könnten sich im Großraum Stuttgart aufhalten

Am 22. September gelang zwei Straftätern die Flucht aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg, wo sie in der Maßregelvollzugsklinik untergebracht waren. Aktuelle Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm führten nun zu Erkenntnissen, dass sich die beiden Gesuchten in der Zwischenzeit im Großraum Stuttgart aufhalten könnten.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand rief einer der beiden Männer in der Nacht vom 22. auf den 23. September unter einem Vorwand eine Mitarbeiterin zum gemeinsamen Zimmer. Die beiden Straftäter nutzten das Überraschungsmoment und zwangen die Mitarbeiterin unter Vorhalt eines spitzen, selbstgefertigten Gegenstands, mit ihnen zur Sicherheitsschleuse zu gehen. Der dort stationierte Mitarbeiter erkannte laut Polizei die Gefahr für seine Kollegin und entriegelte die Tür. Die Straftäter entkamen.

Wohin, das ist trotz zahlreicher Fahndungsmaßnahmen und Hinweisen in den letzten Wochen noch unklar. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Geiselnahme aufgenommen. Die Mitarbeiterin des Krankenhauses hat den Vorfall körperlich unversehrt überstanden und wird laut Polizei weiterhin betreut.