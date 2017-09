Bayern Bahnverkehr nach Zugunfall in Augsburg beeinträchtigt

Augsburg.

Nach dem Zugunfall in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs ist die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth weiterhin gesperrt. Der Zugverkehr in Richtung Norden sei auch am Dienstag eingeschränkt, sagte eine Sprecherin der Bahn am Morgen. Fernverkehrszüge sollen über Ingolstadt umgeleitet werden, Regionalbahnen in Augsburg-Oberhausen und am Hauptbahnhof wenden. Die Bahn richtete zwischen beiden Stationen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Wie lange die Einschränkungen dauern werden, war am Dienstagmorgen noch unklar.