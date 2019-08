Bayern Münchner Kammerspiele sind Theater des Jahres

Auch der Schauspieler des Jahres kommt aus dem Wirkungskreis Lilienthals. Nils Kahnwald wurde für seine Leistung in "Dionysos Stadt" ausgezeichnet. Er ist seit der Spielzeit 2017/18 festes Ensemblemitglied der Kammerspiele und spielt dort aktuell in fünf Inszenierungen.

Zur Schauspielerin des Jahres kürten die Kritiker Sandra Hüller für ihre Rolle Spiel in Johan Simons' Inszenierung von Heinrich von Kleists "Penthesilea". Die 41-Jährige, einem breiten Publikum bekannt durch ihre Rollen in Filmen wie "Toni Erdmann" oder "Fack ju Göhte 3", spielt als Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum auch in Heiner Müllers "Die Hydra" sowie die Titelrolle in William Shakespeares "Hamlet", in Bochum realisiert mit Auszügen aus Müllers "Die Hamletmaschine".

Theaterstück des Jahres war nach Ansicht der Kritiker Elfriede Jelineks "Schnee Weiss (Die Erfindung der alten Leier)", vom Schauspiel Köln im Dezember uraufgeführt. Für ihr Bühnenbild der "Drei Schwestern" an den Kammerspielen wurde Lena Newton ausgezeichnet, Vanessa Rust überzeugte mit ihren Kostümen für Peter Lichts "Tartuffe oder das Schwein der Weisen" am Theater Basel.