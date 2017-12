Bayern Neuer: Bin sicher, "dass ich bei der WM im Tor stehe"

"Ich muss sagen, dass die anderen Torleute auch gute Leistungen gezeigt haben. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich bei der WM im Tor stehe!", sagte der 31-Jährige der "Bild am Sonntag" in einem Interview. "Meiner Meinung nach steht der WM-Teilnahme gar nichts im Wege."

Neuer musste im September nach einem erneuten Mittelfußbruch operiert werden. Der Weltmeister geht noch an Krücken. Ursprünglich war eine Rückkehr des Münchners für Beginn des neuen Jahres anvisiert worden. Die WM in Russland beginnt am 14. Juni 2018.

Einen genauen Termin für sein Comeback wollte Neuer nicht nennen. Wenn er das "Freizeichen" von den Fachleuten bekommt, "dann werde ich auch wieder beginnen", meinte Neuer. "Eine weitere Verletzung an dem Knochen wäre suboptimal für mich." Deshalb müsse er sich die Zeit nehmen, "bis alles hundert Prozent in Ordnung ist. Danach werde ich dann wieder im Tor stehen und der Mannschaft helfen können."