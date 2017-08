Erlangen - Erneut ist ein Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel von Buh-Rufen und Pfiffen überschattet worden. In Erlangen in Mittelfranken gab es zwar viel Applaus für die CDU-Chefin, doch skandierten einige Demonstranten "Hau ab" und "Merkel muss weg." Die Kanzlerin reagierte in ihrer Rede darauf: "Ich glaube nicht, dass man durch Schreien und Pfeifen die Welt zum Besseren verändert." Einige Demonstranten hielten ein Transparent mit dem AfD-Schriftzug in die Höhe. Zuvor hatten Demonstranten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Merkel mit Buh-Rufen empfangen.