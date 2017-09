Bayern "Sport Bild": Bayern-Krisensitzung zu Ancelotti

Das meldete das Sportblatt auf seiner Homepage, noch während der deutsche Fußball-Rekordmeister im Flieger auf der Rückkehr von der Champions-League-Reise nach Frankreich war. Die Münchner hatten am Vorabend gegen das Team um Superstar Neymar keine Chance. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, dass der Verein "auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen".