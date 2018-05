Bayern: Fahrdienstleiter nach tödlichem Zugunglück festgenommen

Am Montagabend war gegen 21.15 Uhr eine Regionalbahn wenige Hundert Meter vor dem Bahnhof im schwäbischen Aichach frontal in einen stehenden Güterzug gefahren. Der 37 Jahre alte Zugführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben.

Dringender Verdachts der fahrlässigen Tötung

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Unfall auf menschliches Versagen zurückzuführen, teilten Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Augsburg mit. Am Montagabend war gegen 21.15 Uhr eine mit rund 30 Passagieren besetzte Regionalbahn wenige Hundert Meter vor dem Bahnhof im schwäbischen Aichach frontal in die Lok eines stehenden Güterzuges gefahren. Der 37 Jahre alte Zugführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben. 14 Menschen wurden zudem verletzt, teils schwer. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob gegen den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn (DB) ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung beantragt wird.

Der Mann soll dafür verantwortlich sein, dass die beiden Züge auf demselben Gleis unterwegs waren und zusammenstießen. Ein technischer Defekt könne nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Markus Trieb. Allerdings könne noch nicht gesagt werden, was der 24-Jährige konkret falsch gemacht hat. "Dafür ist es noch viel zu früh."

Ein externer Gutachter soll an die Unfallstelle kommen

Die Kripo ermittelte am Dienstag weiter vor Ort. Zudem wurde ein externer Gutachter beauftragt, bei der Ursachensuche zu helfen. Zunächst blieb die Unfallstelle weiträumig für die Spurensuche und die Bergung abgesperrt. Die beiden Züge standen auch am Folgetag noch an dem Unglücksort. Die Bahnstrecke Augsburg-Ingolstadt blieb rund um Aichach gesperrt, für die Fahrgäste wurde in diesem Bereich mit Bussen ein Ersatzverkehr eingerichtet.

An der Unfallstelle waren in der Nacht rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei im Einsatz. Mehrere Rettungshubschrauber flogen die Verletzten in Kliniken. Im Landratsamt Aichach-Friedberg koordinierte die Führungsgruppe für den Katastrophenschutz den Einsatz.

Erinnert an Unglück von Bad Aibling

Der Vorfall erinnert an das Zugunglück im oberbayerischen Bad Aibling vom Februar 2016. Damals waren zwei Züge der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben, 89 wurden verletzt. Der Fahrdienstleiter hatte auf seinem Handy gespielt und Signale falsch gestellt. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung hatte er zurückgezogen.

Ob auch der 24-Jährige abgelenkt war und es deswegen zu dem Unfall in Aichach kam, war zunächst nicht geklärt. Betroffen war ein Personenzug der Bayerischen Regiobahn (BRB), die wie die BOB zum Berliner Nahverkehrskonzern Transdev gehört. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und den verletzten Passagieren", sagte BRB-Chef Bernd Rosenbusch.

Auch die DB-Mitarbeiter reagierten mit tiefer Betroffenheit. "Den Angehörigen der beiden Verstorbenen möchte ich im Namen der Deutschen Bahn unser tiefes Mitgefühl aussprechen", sagte Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für Bayern, in München. "Unsere Gedanken sind auch bei den Verletzten."

Zeugen werden gesucht

In dem Triebwagen der Regionalbahn wurde bei dem Aufprall ein weiterer Fahrgast schwer verletzt, zwei mittelschwer und elf Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Der Lokführer aus dem Güterzug kam ohne äußerliche Verletzungen davon.

Wie die Polizei später herausfand, sollen etwa 15 weitere Passagiere, die offenbar ohne größere Blessuren blieben, nach dem Unglück den Einsatzort verlassen haben, bevor die Beamten deren Personalien feststellen konnten. Die Kriminalpolizei hofft nun, dass diese Fahrgäste sich bei der Polizei melden. Die Zeugen könnten wichtige Hinweise für das Ermittlungsverfahren geben.