Bei Polizei-Aktionstag im Rems-Murr-Kreis Vier Kinder in verwahrloster Wohnung entdeckt

Die Nachricht von laut Polizei „derart kritischen“ Zuständen in einer verwahrlosten Wohnung im Rems-Murr-Kreis traf am Dienstag zufällig zusammen mit Nachrichten aus den Niederlanden. Dort hat laut Medienberichten ein Mann jahrelang mit jungen Leuten in völliger Abgeschiedenheit in einem kleinen Raum auf einem abgeschiedenen Bauernhof gelebt. Einer der jungen Männer war sehr verwirrt in einem Gasthof aufgetaucht. Dadurch wurde der Fall bekannt.

Gefährdung 2016 und 2017 hat das Jugendamt früheren Informationen zufolge in 156 beziehungsweise 157 Fällen ein Prüfverfahren angestoßen, weil es gewichtige Anhaltspunkte gab für eine Gefährdung eines Kindes. Bei fast der Hälfte der Prüffälle (bei 79 in 2016 und bei 63 in 2017) stellte sich laut Jugendamtsleiter Holger Gläss heraus, dass tatsächlich eine Gefährdung vorlag.