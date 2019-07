Bei Schulausflug in Stuttgart Kinder kentern mit Boot auf Max-Eyth-See

Die Kinder waren mit mehreren Mitschülern und Lehrer auf einem Schulausflug am Max-Eyth-See gewesen. Die Kinder waren mit gemieteten Paddelbooten auf den See gefahren. Dabei war eines der Boote gekentert. Vermutlich sollen die Kinder dann versucht haben, auf dem See zwischen mehreren Booten umzusteigen. Mitschülder ruderten zur Hilfe und halfen den durchnässten Kindern zurück ans Ufer.