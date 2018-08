Beifahrer von Projektil getroffen Mann stirbt offenbar an Schussverletzung

Bayern Beifahrer stirbt im Auto - mutmaßlich durch einen Schuss

Ein Mann ist in Bayern während einer Autofahrt mutmaßlich von einem Projektil getroffen und tödlich verletzt worden. Der 47-Jährige sackte in Nittenau nördlich von Regensburg auf dem Beifahrersitz eines Autos zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte.