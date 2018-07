„Beispielhaftes Bauen“ im Rems-Murr-Kreis Architekten zeichnen 19 Bauprojekte aus

Alle fünf Jahre lädt die Architektenkammer Baden-Württemberg in den einzelnen Landkreisen zum Auslobungsverfahren „Beispielhaftes Bauen“. Dann können Bauherren und Architekten ihre Arbeiten einreichen, von denen sie denken, dass sie überdurchschnittlich mit einer Bauaufgabe umgegangen sind.

Eingereicht wurden für „Beispielhaftes Bauen 2018“ 91 Arbeiten, vom Wohnen über öffentliche Bauten, Gewerbebau, Bauen im Bestand, Landschaftsanlagen bis zu Innenräumen. Die siebenköpfige Jury, vorne dran vier Architekten, die nicht aus dem Rems-Murr-Kreis kommen, hat sich zwei Tage lang nach einer Vorauswahl 31 Objekte angeschaut. Und sich dann in mehreren Runden auf 19 auszeichnungswürdige geeinigt, meistens einstimmig.

Kelter mit stählernem Gehäuse

Carmen Mundorff, Architektin und Pressesprecherin der Landes-Architektenkammer, zeigte sich jetzt bei der Bekanntgabe angetan von der „enormen Bandbreite“ des Ausgezeichneten. Dass der Weinbau mit mehreren Gebäuden vertreten war, wundert nicht. Unter den Siegern ist denn auch die neue Kelter mit stählernem Gehäuse der Wengerter-Familie Ellwanger in Winterbach und das ganz in Holz gehaltene Weinprobehäusle von Marcel Idler in Strümpfelbach.

Mega-Objekte sind darunter, wie das Winnender Klinikum oder die Fassadenbaufirma Riva in Backnang. Nun wirklich nicht alltägliche Aufgaben finden sich mit der Aussichtsplattform im Großheppacher Weinberg oder mit der – an sich leicht zu übersehen – Freiflächengestaltung „Umgehungsgerinne Häckerwehr und Remsuferpark“ in Waiblingen.

Es zeigt sich in der Liste ein Wohnhaus der High-End-Klasse, das sich ein Mensch auch mit gutem Gehalt nicht wird leisten können. Und dann wiederum ein Familienhaus aus industriell vorgefertigen Fassaden- und Dachelementen, das Eigentum bezahlbar macht. Eben alles, „was gute Qualität hat“ (Mundorff).

Die Angemessenheit der Mittel und Materialien

Es geht bei „Beispielhaftes Bauen“ um äußere Gestaltung, Maß und Proportion des Baukörpers. Um die innere Raumbildung, Zuordnung und Zweckmäßigkeit. Die Angemessenheit der Mittel und Materialien sollte ablesbar sein, somit die konstruktive Ehrlichkeit. Dann geht es noch ums Einfügen und den Umgang mit dem städtebaulichen Kontext und der Umwelt. Und nicht so sehr, brachte es der Jury-Vorsitzende auf den Punkt, um „Architektur mit dem großen A, sondern die des Alltags“. Gebrauchstauglichkeit ist ein häufig gebrauchter Begriff.

Die vielen Architekturbüros, auch ausgezeichneten, in Stuttgart drängen auf den Markt im Kreis. Aber immerhin sind 38 Prozent der vorbildlichen Arbeiten von hiesigen Gestaltern gezeichnet worden.

Und wie schätzen nun Außenstehende die Bauqualität im Rems-Murr-Lande ein? Jury-Vorsitzender Sanwald kommt aus dem Raum Heidenheim und hat schon drei Auszeichnungsverfahren mitgemacht. Was er an den zwei Tagen der Auslese gesehen hat, liege im „Bereich dessen, was man erwarten kann“. Das ist noch kein Lob. Es kommt aus der Einsicht, dass der Siedlungs- und Niederlassungsdruck hier immens ist. Es hat sich nun mal über das ganze Remstal eine zähe Masse aus Beton und Ziegelwerk ergossen. „Luft nach oben“ gebe es, speziell auch im Gewerbebau.

Zumutungen vor der Nase der Bürger

Carmen Mundorff, Architektin aus Stuttgart, weiß von vielen Mittelständlern im Remstal, die sehr wohl auf gute Gestaltung ihrer Firmensitze achten. Als Teil der Corporate Identity. Aber auch sie muss beobachten, wie Gewerbegebiete die Stadttore ersetzen und dabei den Bürgern Zumutungen vor die Nase gesetzt werden. Man könnte auch sagen: notdürftige Umschlagplätze des schnellen Euros. Da ist für sie wahrlich noch viel Luft nach oben.

Sanwald beklagt, dass es zum gesellschaftlich dringend notwendigen Geschosswohnungsbau nichts gab – zumindest nichts Auszeichnungswürdiges. Überhaupt, fragt Carmen Mundorff, wo sind die Angebote gerade in einer Metropolregion wie Stuttgart? Für Leute, die mieten wollen, weil sie wissen, sie sind in fünf Jahren woanders. Wohnungsbau, just den bezahlbaren, „hat man dem Markt überlassen“.

Möglicher Trost: Derzeit wird ja in der Not nach jeder Fläche gesucht. Vielleicht gibt es dann in fünf Jahren Vorzeigbares. Kann auch sein, dass wieder Werkswohnungen gefeiert werden. Bosch überlegt es sich in Stuttgart schon.