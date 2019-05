Belagsarbeiten in Bittenfeld Wetter könnte Sperrung verlängern

Seit Montag laufen nun vorbereitende Maßnahmen für die Erneuerung der obersten Asphaltschicht. Diese wurde vom Regen nicht weiter beeinträchtigt, sagt Oliver Strauß, Abteilungsleiter Straßen und Brücken bei der Stadt. Anders könnte es mit den eigentlichen Belagsarbeiten aussehen. Hält der Dauerregen am Mittwoch immer noch an, verzögern sich die Arbeiten - und damit die Sperrung. Mehr als Nieselregen darf nicht fallen. Die Baufirma soll sonst vor Ort bleiben und ihre Arbeit notfalls in der kommenden Woche vollenden.