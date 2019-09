Belagsarbeiten in Hegnach Die Neckarstraße wird für vier Tage voll gesperrt

Die Vollsperrung wird schon mehrere Kilometer entfernt auf großen, mit Warnleuchten und der Signalfarbe Rot versehenen Hinweisschildern angekündigt. Dennoch wird sich voraussichtlich vor Ort an den Sperren wieder der Kommunale Ordnungsdienst positionieren müssen. „Für alle, die es nicht glauben können“, meint Oliver Strauß von der städtischen Abteilung Straßen und Brücken. Dass Lastwagen zu weit zur Baustelle vorfahren, gilt es zu vermeiden – denn eine Wendemöglichkeit besteht dann nicht mehr.

Beruhigt können die Verantwortlichen der Stadtverwaltung allerdings auf die Erfahrungen der Vollsperrungen 2016 und 2017 während der ersten beiden Bauabschnitte zur Umgestaltung der Neckarstraße zurückgreifen. Die funktionierten ohne größere Probleme.

Drei Buslinien sind von der Sperrung betroffen

Bewährt haben sich als weiträumige Umfahrungsrouten in Richtung Waiblingen die Strecke von Remseck westlich am Hartwald vorbei und über die Fellbacher Höhenstraße sowie in Richtung Remseck die Strecke auf der anderen Remsseite durch die Waiblinger Ortschaften Neustadt und Hohenacker sowie den Bittenfelder Kreisel. Auch die Linienbusse 231, 431 und 432 sind von der Sperrung beziehungsweise den Umleitungen betroffen. Die Haltestellen Hegnacher Höhe und Neckarstraße entfallen. Ersatz-Haltestellen werden an der Oeffinger Straße beim Rewe-Markt eingerichtet.