Welzheim.

Die Baustelle in der Wilhelmstraße im Stadtzentrum geht dem Ende zu. Am, Mittwoch 1. August und Donnerstag, 2. August wird der Feinbelag eingebaut. Dazu wird am Mittwoch der Haftkleber aufgebracht und am Donnerstag geteert. Die Fußgänger und auch der Lieferverkehr werden gebeten die Straße in diesen zwei Tagen nicht zu betreten beziehungsweise zu befahren. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Sperrung zu beachten ist, da für Schäden nicht gehaftet wird.