Beleidigungen gegen VfB-Keeper Zieler 1. FC Köln identifiziert Täter

Köln.

Der 1. FC Köln hat die beiden Täter ermittelt, die VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler am Sonntag während des Spiels übel beleidigt hatten. Die Kölner hatten in den letzten Tagen TV-Bilder und eigene Aufnahmen vom Spiel gegen den VfB Stuttgart ausgewertet und so die mutmaßlichen Täter identifiziert. "Weder die Ultras noch die Fans sind dafür verantwortlich", erklärte der Verein in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. "Die schwerwiegenden Beleidigungen gegen Ron-Robert Zieler insbesondere im Zusammenhang mit dem Tod von Robert Enke widersprechen allen Werten des FC und des Sports."