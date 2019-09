Belgien Volleyballer verlieren auch zweites EM-Spiel

Nach einem 0:2-Satzrückstand konnte der Vize-Europameister von 2017 zwar noch einen Entscheidungsdurchgang erzwingen, musste sich beim 2:3 (23:25, 17:25, 25:22, 25:15, 13:15) aber in Gruppe B gegen Co-Gastgeber Belgien geschlagen geben.

Einen Tag nach der 0:3-Klatsche gegen Serbien zeigte die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani vor 4100 Zuschauern in der Arena Palais 12 von Brüssel jedoch viel Kämpferherz. "Es war insgesamt schon ein Schritt nach vorne. Es war natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben, aber ich hatte das Gefühl, dass wir von Anfang an anders aufgetreten sind", sagte Kapitän Lukas Kampa. Wie 2015 startete sein Team dennoch mit zwei Niederlagen in eine EM.

Während Star-Diagonalangreifer Georg Grozer trotz 17 Zählern weiter auf der Suche nach seiner Bestform ist, konnte Christian Fromm mit 27 Punkten in der Offensive hervorstechen. Noch am selben Abend war die Abreise der Deutschen mit dem Bus nach Antwerpen geplant. Nach einem spielfreien Tag trifft Gianis Mannschaft in der Sechsergruppe am Montag (17.30 Uhr/Sport1+) auf Österreich.