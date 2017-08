Spa-Francorchamps - Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps gewonnen. Der dreimalige Weltmeister setzte sich im Großen Preis von Belgien im Mercedes gegen seinen Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel durch. Dritter wurde der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull. Durch seinen 58. Karrieresieg in seinem 200. Rennen verkürzte Hamilton in der Gesamtwertung nach zwölf von 20 Rennen seinen Rückstand auf Spitzenreiter und Vierfach-Champion Vettel auf sieben Punkte.