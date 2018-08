Berauschte Mutter Kind weint stundenlang auf Balkon in Sinzheim

Sinzheim. Die Polizei ist wegen eines weinenden Kleinkindes in eine Wohnung in Sinzheim (Kreis Rastatt) eingedrungen und fand dort die offenbar von Drogen berauschte Mutter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Nachbar am Montag den Notruf gewählt, weil das Kind mehrere Stunden allein auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses weinte. Weil der Polizei an der Eingangstür niemand antwortete, betraten die Beamten die Wohnung über den Balkon im ersten Stock. In der verwahrlosten Wohnung fanden sie die Mutter tief schlafend vor.