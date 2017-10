Berglen / Allmersbach i. T. Auffahrunfall auf der Straße nach Stöckenhof

Zum Glück wurde niemand verletzt, aber über 20000 Euro Sachschaden an den beteiligten Unfallautos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochmorgen (25.10.) um 7.30 Uhr ereignete. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Straße (L 1120) vom Rettichkreisel kommend in Richtung Stöckenhof. Hierbei übersah er einen Rückstau und fuhr nach Königsbronnhof auf den Wagen einer 19-jährigen Fiat-Fahrerin auf. Dieser Pkw des Typs Bravo wurde noch auf einen VW Passat und dieser wiederum auf einen Nissen Migra aufgeschoben. Eine weitere nachfolgende 19-jährige Golf-Fahrerin raste ebenfalls noch in die Unfallstelle. Sie erkannte wohl zu spät die Gefahrenlage und krachte auf das Fahrzeugheck des Mercedes-Fahrers. Beim dem Unfall entstand an dem Mercedes und auch an dem Fiat Bravo Totalschäden, weshalb die Fahrzeuge auch nicht mehr fahren konnten. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.Jetzt ist die Straße wieder frei