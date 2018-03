Berglen.

Ein Streit unter Geschwistern hat am Mittwochnachmittag (07.03.) im Asylheim in Berglen-Steinach mit einem Platzverweis geendet. Laut Polizei waren ein Nigerianer und seine Schwester aneinandergeraten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, eventuell auch zu einer Sachbeschädigung. Die näheren Umstände sind noch nicht geklärt; die Ermittlungen gestalten sich wegen der Sprachbarriere schwierig. Dem Mann wurde laut Polizei ein Platzverweis erteilt, zumal er in einem Heim in Stuttgart untergebracht ist. Weil die Lage zunächst unklar war, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen aus.