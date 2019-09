Berglen Bauplätze für 51 Häuser am Steinacher Ortsrand

Gemeinderätin Dr. Susanne Reichart (SPD-OL) lobte, dass Mehrfamilienhäuser zum Gebiet gehören, hakte aber auch nach, ob es nicht noch mehr werden könnten. „Dann hätte man das Gebiet insgesamt vielleicht kleiner halten können.“ Das konnte Bürgermeister Friedrich so nicht bestätigen: „Es gibt viele Rückerwerber unter den vorherigen Grundstücksbesitzern.“ Sie haben ihre Wiese an die Gemeinde verkauft und wollen einen Bauplatz haben, da passt nicht jedem eine Wohnung. Über eine Sozialquote in den Mehrfamilienhäusern könne man aber nachdenken. Am liebsten mit einem Bauträger-Partner, die Gemeinde will nicht Bauherrin sein. „Ja, da haben wir viel Nachholbedarf“, sagte Susanne Reichart.

Bauamtsleiter Reiner Rabenstein sagte, nicht in jedes Berglener Baugebiet passten Mehrfamilienhäuser. „Im Stöckenhof wäre es fehl am Platz gewesen. Wir sind ja immer noch eine dörfliche Gemeinde.“ Gleichwohl sieht Bürgermeister Friedrich den Bedarf an Wohnungen: „Viele wollen sich im Alter verkleinern und machen dann ja auch ihre Häuser für andere frei.“

Gemeinderat Oliver Klenk (FBB) sagte, auch nachdem Gemeinderat Stefan Simpfendörfer (SPD-OL) nochmals die Größe des Gebiets moniert hatte: „Der alte Gemeinderat hat sich durchaus Gedanken gemacht. Ein Gebiet sollte nicht zu groß sein, sich aber auch mit Erwerb und Erschließung für die Bürger rechnen. Die Gebiete im Außenbereich waren ein Kompromiss, um die Wohnungsnot zu lindern. Die Ausnahmeregelung endet nun.“ Er ist sicher, dass in Berglen nun das Tempo verlangsamt wird. „Ich bin auch kein Freund davon, Berglen zuzubauen. Wir alle wollen den ländlichen Raum erhalten.“