Berglen Bauwagen brennt vollständig nieder

Berglen.

Ein Bauwagen brannte am Donnerstagnachmittag (29.03.) in der Olgastraße in Berglen gegen 16.20 Uhr vollständig nieder. Die Polizei geht nach ersten Angaben derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Beim Brand seien keine Personen zu Schaden gekommen, teilte ein Polizist vom Dienst am Donnerstagabend auf Nachfrage mit. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.