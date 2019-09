Berglen.

An diesem Samstag (14.9.) gegen 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in den Berglen ein Autofahrer mit einer unsicheren Fahrweise auf. Der Fahrer fuhr mit seinem silbernen Nissan auf der Edelweißstraße in Richtung Stöckenhof. Die Polizeistreife folgte dem Nissanfahrer, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Noch bevor die Streife ihn eingeholt hatte, kam das Auto am Ende einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer, der unverletzt blieb, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Allerdings stand er unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Sein 26-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.