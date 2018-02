Berglen.

An der Heizungsanlage der Kläranlage in der Straße Unter dem Eichberg in den Berglen hatt es am Samstag (24.02.) kurz vor 23 Uhr gebrannt. Ein Mitarbeiter der Kläranlage hatte laut Polizei zunächst Rauch bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Von der Feuerwehr waren 30 Mann mit 5 Fahrzeugen ausgerückt. Das zwischenzeitlich ausgebrochene Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache dürfte im technischen Bereich zu suchen sein, heißt es im Bericht der Polizeik. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.