Am Morgen des Ostermontags ist es in einem Teich oberhalb von Steinach zu einem Fischesterben gekommen. Etwa 50 Forellen und Seiblinge sind verendet. Die Ursache ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, nahmen Wasserproben und tote Tiere mit, um sie in einem Labor untersuchen zu lassen. Da der Teich im Einzugsbereich einer Quelle liegt, aus der das Zentrum für Psychiatrie in Winnenden mit Trinkwasser versorgt wird, ist dort umgehend auf die Versorgung aus dem Winnender Netz umgestellt worden.