Berglen Gebiet Hanfäcker: Erstmals Mehrfamilienhäuser

Zwei Mehrfamilienhäuser baut die Immobilienfirma Riker aus Schorndorf. Dort entstehen insgesamt 22 Eigentumswohnungen. Eines mit insgesamt zehn Wohnungen baut Ettle und Stuhlmann aus Weissach im Tal. Zwei bis drei von diesen Wohnungen werden sozialvergünstigt vermietet (drei Euro je Quadratmeter unter der ortsüblichen Vergleichsmiete), für diese hat die Gemeinde das Erstbelegungsrecht.

Auf einem weiteren, großen Grundstück errichtet die Kreisbaugesellschaft zwei Gebäude mit je elf Eigentumswohnungen. Auf ein weiteres Grundstück kommt die geplante neue, zweigeschossige Kindertagesstätte, darüber, im dritten Obergeschoss, sind bis zu sieben Wohnungen möglich, die vermietet werden sollen, wobei auch dort die Kreisbaugesellschaft im Gespräch ist. Diese drei Gebäude sollen eine Wohnanlage im Zentrum des Gebiets bilden.

Schon lange im Flächennutzungsplan

Das Gebiet steht zwar schon lange im Flächennutzungsplan, wenn auch kleiner, als es jetzt umgesetzt wird. Die Gemeinde musste daher andernorts abgeben, verzichten. Es war klar, dass das Gebiet eines Tages an der Reihe sein würde, von der Lage her, als Abrundung, die Lücke schließend zwischen altem Ortsrand und der Splitterbebauung am Zehnmorgenweg, die nun an den Ort angebunden wird.

Strittig war und ist allerdings die Größe, dabei auch, dass das Gebiet nicht in Abschnitten, sondern in einem Zug verwirklicht wird. Die Gemeinde hat, um die Akzeptanz, vor allem eben im Ort, bei der alteingesessenen Bevölkerung, zu erhöhen, eine Bürgerbeteiligung mit Infoveranstaltungen und sogenannten Hausblockgesprächen durchgeführt.

Grunderwerb 2016 begonnen, knapp 50 Alteigentümer

Erst als der 2016 begonnene Grunderwerb sicher war, nämlich, dass alle der knapp 50 Eigentümer (darunter auch einige Erbengemeinschaften, also noch mehr Parteien) zum Verkauf bereit waren, ging die Gemeinde das Gebiet an, das ursprünglich auch ins Flurbereinigungsverfahren einbezogen werden sollte.

In Berglen kauft die Gemeinde für neue Wohngebiete, wenn es gelingt, traditionell alle Flächen auf und vermarktet sie selbst, behält damit, wie Bürgermeister Maximilian Friedrich – und auch seine Vorgänger – betonen die „volle Gestaltungsfreiheit“. Dieses Vorgehen dient auch kurzen Verfahrensdauern.

In Hanfäcker hat die Gemeinde die Grundstücke für die Einfamilienhäuser und die Doppelhaushälften also direkt verkauft beziehungsweise verkauft sie. In der ersten Phase kamen die Alteigentümer, wenn sie es denn wollten, zum Zug, in der zweiten die Interessenten, die vorgemerkt waren. In der dritten kommt es zum freien Verkauf. Laut Verwaltung sind noch Bauplätze für vier Doppelhaushälften zu haben.

Zwischen 330 und 390 Euro je Quadratmeter

Die Verkaufspreise der Gemeinde liegen, je nach Lage, zwischen 330 und 390 Euro je Quadratmeter, beim teuersten noch verfügbaren Doppelhausbauplatz beträgt er 360 Euro. Bei den Bauträgern hat laut Verwaltung die Vermarktung noch nicht begonnen.

Friedrich verweist zur Nachfrage darauf, dass es viele Anfragen gab und gebe von Interessenten, die innerhalb von Rettersburg bauen oder dorthin zurückkehren wollen. „Das vorherige Gebiet, Stöckenhäule im Stöckenhof, war auch Werbung für hier. Die Eigentümer haben Verwandte, Freunde, Bekannte dafür interessiert.“