Berglen-Hößlinswart Zwei Pkw geraten in Brand

Berglen-Hößlinswart.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in der Otterstraße zwei Pkw ausgebrannt. Gegen 1.30 Uhr waren die Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beide Pkw brannten vollständig aus. Die Feuerwehr Berglen konnte das Feuer löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.