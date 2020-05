Berglen Kreisstraße bei Bretzenacker wird voll gesperrt

Berglen.

Die Kreisstraße 1870 zwischen Berglen-Bretzenacker und der Einmündung in die K 1915 wird am Montag, 4. und Dienstag, 5. Mai wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Das teilte das Landratsamt mit. Aufgrund von Fahrbahnschäden müssten Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, so das Landratsamt.