Berglen Landesstraße im Stöckenhof wird saniert

An diesem Zuschuss hängt der Startschuss für die Sanierung der Landesstraße im Berglener Ortsteil Stöckenhof. Erst im Mai wird voraussichtlich das Verkehrsministerium über die Vergabe der Zuschüsse entscheiden, auf welchen die Gemeinde Berglen ungern verzichtet. Immerhin nimmt sie für eine Straße Geld in die Hand, die eigentlich in die Zuständigkeit des Landes fällt. Rund eine Million Euro Kosten hat ein Ingenieurbüro für die Sanierung und Verbesserung der Verkehrssicherheit berechnet, wobei Gehwege, eine verbesserte Straßenentwässerung, eine Querungshilfe für Fußgänger sowie sogenannte Bremsnieren (Schikanen, welche die Autofahrer zum Bremsen zwingen) geschaffen werden. Der Kostenanteil des Landes für den Asphalt oder Randsteine macht rund 30 000 Euro aus. Die Kosten für die Querungshilfe, eine Verkehrsinsel, muss die Gemeinde stemmen, weshalb sie hierbei auf den Landeszuschuss hofft.

Dauer der Sanierung auf fünf bis sechs Monate geschätzt

Die Dauer der Sanierung schätzt Bürgermeister Maximilian Friedrich auf fünf bis sechs Monate. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen bis hin zu Straßensperrungen rechnen.

Seit langem schon steht die Gemeinde in Kontakt mit dem Verkehrsministerium und macht auf den Zustand der Landesstraße zwischen Stöckenhof und Rettich-Kreisel sowie die Zahl der Unfälle aufmerksam. Der Zustand des Straßenbelags ist ein Grund, warum Berglen die Sache innerörtlich nun eigenhändig angeht. Ein weiterer ist die Verkehrssicherheit und das Neubaugebiet Stöckenhäule, das für mehr Verkehrsteilnehmer sorgen wird. Gleichzeitig werden schadhafte Wasserrohre im Untergrund ausgetauscht und Leerrohren für eine bessere Internetverbindung verlegt.

Die geplante Querungshilfe wird das Überqueren der Straße erleichtern. Rolf Hammer (BWV) sprach sich aber für einen Zebrastreifen auf Höhe der Gaststätte Kronenstüble aus, weil dort viele Kinder über die Straße gehen. Mit dem Neubaugebiet wird die Zahl der Kinder und der Fußgänger weiter zunehmen. Ein Zebrastreifen würde für mehr Sicherheit sorgen. Friedrich merkte an, dass dies Sache des Landratsamts als zuständige Verkehrsbehörde sei. Eine Verkehrszählung habe aber in der Vergangenheit einen solchen Bedarf nicht belegt. Für einen Zebrastreifen ist die Querungszahl zu niedrig, es gibt also zu wenig Leute, die dort über die Straße gehen.

Haller: „Müssen wir immer Vorreiter sein?“

„Müssen wir immer Vorreiter sein?“, fragte Armin Haller (BWV). Ihm gehe es gegen den Strich, dass die Kommune die Aufgaben des Landes übernimmt. Bei der Abstimmung gab es eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Im Folgenden wird die Gemeinde mit dem Regierungspräsidium Stuttgart eine Vereinbarung abschließen. Darin enthalten ist auch die Verpflichtung der Gemeinde zur Kostenübernahme bei der Schlussvermessung oder das Einrichten der Vermessungspunkte (Vermarkung). Da die Landesstraße aber im Flurbereinigungsgebiet liegt, fallen hierbei keine Kosten für Berglen an. Änderungen in der Straßendatenbank kosten die Gemeinde 1000 Euro.