Berglen Mehr Sicherheit zwischen Rettersburg und Öschelbronn

Die Baustelle ist fast in Öschelbronn angelangt, allerdings nur, was die Verlegung der neuen Stromkabel dorthin angeht. Die Straßenbaukolonne hatte bislang Sommerpause, legt aber bald los und dann geht es mit zwei Kolonnen parallel weiter, berichtet Planer Helmut Koller vom Urbacher Ingenieurbüro Klinger und Partner. Der Weg neben der Straße dagegen ist fast fertig. Sein Bau wurde vorgezogen, weil so der Linienbus ihn nutzen kann und damit nicht, wie alle Ortsunkundigen, die weiträumige Umleitung fahren muss.

Die Straße ist bislang unterschiedlich breit und der Untergrund nicht einheitlich, erklärt Koller. Der Abschnitt vom neuen Kreisel am Ortsausgang Rettersburg bis oberhalb der Zufahrt zum Lokal „Göckele“ wird voll ausgebaut, die Asphaltdecke wird abgefräst, der Untergrund anschließend untersucht und dann entschieden, wie weit (tief) er erneuert wird, der Fahrbahnbelag selbst wird komplett ausgewechselt. Im anschließenden Bereich steht ebenfalls noch nicht fest, wie weit in den Straßenaufbau eingegriffen, wie aufwendig der Ausbau dort wird. Unabhängig davon werden aber auf jeden Fall die unbefestigten Seitenränder der Straße voll ausgebaut, versichert Koller. Im weiteren Verlauf gibt es weitere Bereiche, die voll ausgebaut werden, Kurven werden entschärft, einen größeren Radius bekommen, damit künftig leichter zu fahren sein, aber nicht so, dass die Straße zur Rennstrecke werde, betont Koller. Bis Ende November soll alles fertig sein, damit die weiträumige Umleitung ein Ende habe. Man sei, auch angesichts der trockenen Witterung, im Zeitplan, betont er.

Der Rad- und Wirtschaftsweg ist drei Meter breit

Der parallele Weg ist drei Meter breit, so dass sich begegnende Radfahrer problemlos aneinander vorbeikommen. Die teils steilen Abschnitte, Rampen, seien der Topografie geschuldet, so der Planer. „Wir wollten auch keine tiefen Einschnitte, die Landschaft soll ja erlebbar bleiben.“ Er ist selbst Radler und ist die Strecke mit dem Zweirad hochgefahren, stuft sie auch für nicht ganz so Sportliche als gut machbar ein. Laut Höhenlinienplan sind auf der 1,2 Kilometer langen Strecke knapp 70 Höhenmeter zu überwinden, macht im Schnitt knapp sechs Prozent Steigung. Das steilste Stück, auf 80 Meter Länge, hat elf Prozent. Bei der Trassenführung zu berücksichtigen gewesen sei auch die Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen, so Koller. Die betreffenden Landwirte müssen durch den Weg nun nicht mehr direkt von der Straße dorthin, was bislang mitunter zu gefährlichen Situationen führte. Die Zahl der Einfahrten wurde verringert und sie liegen nun an Stellen, die gut einsehbar seien, betont Claudia Kallnig, Fachbereichsleiterin Flurneuordnung im Landratsamt.