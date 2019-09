Berglen Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen

Der Fahrer einer Harley Davidson und ein die Straße querendes Reh sind am Donnerstag (12.9) um 19 Uhr zusammengestoßen. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht, er konnte am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. Das Reh starb bei dem Zusammenprall. Der Sachschaden am Motorrad beträgt nach Angaben der Polizei 30.000 Euro. Der Unfall passierte auf der Kreisstraße zwischen Steinach und Birkenweißbuch auf Höhe von Kottweil.