Berglen.

Zum sechsten mal veranstaltete der Highlander's Allrad Club Berglen sein Stoppelacker-Rennen. Am Samstagnachmittag starteten in unterschiedlichen Klassen geländetaugliche Jeeps oder solche Fahrzeuge, von denen der Besitzer meinte, dass es klappen könnte, auf einem abgeernteten Feld. Manch einer verheizte sein Getriebe beim Rennen - einer sogar noch vor dem eigentlichen Start; hilfsbereite Menschen schoben den Karren denn auch vom Startplatz weg. War es sonst in Oppelsbohm wechselte man dieses Jahr nach Birkenweißbuch. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.