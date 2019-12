Berglen Netto wird abgerissen und neu gebaut

Geplant ist, die Verkaufsfläche von derzeit etwa 800 auf rund 1100 Quadratmeter zu vergrößern. Als Grund für die Erweiterungspläne gibt das Unternehmen an, die seitherige Präsentation der Waren und der fehlende Komfort beim Einkauf seien nicht mehr zeitgemäß. Das Sortiment soll im Wesentlichen gleich bleiben, die Anzahl der Artikel selbst nicht größer werden. Die Zwischengänge sollen breiter werden, die Kunden sich also im Markt und im Kassenbereich leichter bewegen können, die Waren in den Regalen für sie einfacher erreichbar sein.

Die größere Verkaufsfläche soll durch eine Erweiterung nach Westen, also eine Verlängerung der bestehenden Bebauung in Richtung Schule, entstehen. Das Gebäude bleibt gleich breit, wird kein Satteldach mehr haben, aber vor allem rund 13 Meter länger sein und damit auf Höhe der bisherigen Zufahrt enden. Diese wird, mitsamt dem Parkplatz, an den Rand des Baugrundstücks verlegt, um rund 15 Meter verschoben. Auch der Parkplatz soll kundenfreundlicher werden. Es wird eine überdachte („eingehauste“) Box für die Einkaufswagen geben, außerdem zusätzliche Familien-, Behinderten- und Fahrradstellplätze. Netto investiert also massiv, der Neubau nach 15 Jahren am etablierten Standort ist ein Bekenntnis zu diesem. Der Markt sichert damit auf absehbare Zukunft in zentraler Lage die Nahversorgung.

Beim Bau vor 15 Jahren gab es Protest aus der Nachbarschaft

Geplant ist bei der Änderung des Bebauungsplans für das Gelände ein beschleunigtes Verfahren ohne aufwendige Umweltprüfung. Allerdings ist ein Lärmschutzgutachten wie schon beim Bau damals vorgesehen. Damals hatte es Bedenken der Nachbarn in der gegenüberliegenden Wohnsiedlung zur „Verbauung“ des Blicks auf die Buchenbachtalaue gegeben. Nachdem der Bau genehmigt war und stand, ebbten die Bedenken aber schnell ab. Der Markt wurde und ist allgemein akzeptiert und wird offensichtlich auch so frequentiert, dass der Standort aus Sicht von Netto Zukunft hat.