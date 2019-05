Berglen Ralf Özkara, Ex-AfD: „Die Frustration ist enorm“

Bayern war keine gute Idee

Kurz darauf trat Özkara als Landessprecher zurück und heuerte als Fraktionsgeschäftsführer bei der bayrischen Landtags-AfD an. Das war wohl keine so gute Idee.



Zwar will sich Özkara zu seinen Münchner Monaten nicht äußern, aber das ist im Grunde auch nicht nötig. Die bayrische AfD ist berühmt für ihre internen Machtkämpfe zwischen Radikalen und Moderaten. Özkara dürfte vom ersten Tag an im Sturm gestanden haben: Den Gemäßigten galt er als Ultrarechter, der mehr als 30mal im Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde; und die Aufgabe eines Fraktionsgeschäftsführers – für geordnete organisatorische Verhältnisse zu sorgen – ist in so einer chaotisierten Atmosphäre nahezu unlösbar. Im Mai warfen die Bayern Özkara bereits wieder raus.



In der AfD verfolge mittlerweile „jeder seine eigene Agenda“, klagt Özkara: Wer kein Mandat hat, wolle eines ergattern, wer eins hat, wolle es behalten. Vom Idealismus der frühen Jahre sei nichts übriggeblieben.

Der interne Kampf um die Posten

Als die AfD, die Anfang 2015 in Umfragen noch bei ein paar wenigen Prozenten herumkrebste, 2016 in den Wirren der Flüchtlingskrise von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilte, waren plötzlich massenhaft gut bezahlte Posten zu verteilen: Mandate in Landtagen und Bundestag, Jobs für parlamentarische Berater und Büro-Mitarbeiter. Der interne Kampf um diese Pfründe entbrannte mit großer Aggressivität. Özkara spricht von einem „Intrigantenstadel“.



Etwas anderes vertiefte seinen Frust. Ralf Özkara ist ein Mann des „Flügels“ um Björn Höcke und findet: Wenn jemand „Deutschland den Deutschen“ sage, sei das doch „nicht unbedingt verwerflich“, sondern Ausdruck von „rechtskonservativem“ Denken. Die Parteispitze duldete solche Positionen lange Zeit wohlwollend, kokettierte bisweilen gar selbst damit – zumindest, solange kernige Sprüche erfolgversprechend schienen.

Abgrenzung nach rechts: nur "weil man auf jedes Prozentchen schielt"

Doch dann kippte die Stimmung: Der Verfassungsschutz legte seinen Bericht zur AfD vor, allzu forsche Töne drohten geschäftsschädigend zu wirken – und plötzlich, sagt Özkara, hätten führende Parteiköpfe sich vom Flügel abgewandt; aber nicht aus Überzeugung. Er wisse ja, wie manche reden, „wenn man allein mit ihnen ist“. Die Abgrenzung gegen rechts habe nur einen Grund gehabt: „weil man auf jedes Prozentchen schielt. Hauptsache, man bleibt im Mandat.“



Diese Partei werde „von Idioten geleitet“: So hat Özkara am Montag gegenüber WDR und MDR seinen Austritt begründet. Im Zeitungsgespräch nennt er keine Namen. Aber dass er auch Jörg Meuthen gemeint haben könnte, liegt nicht völlig fern: Meuthen gilt als Prototyp des wendigen Profis, der je nach Opportunität mal mit den Flügel-Leuten flirtet, mal den jeder Radikalität abholden Wirtschaftsweisen gibt; und auch Meuthen ist seit einiger Zeit von Spendengerüchten umwabert.