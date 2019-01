Berglen Schwerer Unfall bei Glätte

Nach Angaben der Polizei war ein 18-Jähriger um kurz nach 13 Uhr mit seinem Audi zu schnell auf der rutschigen Straße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Auto ins Schleudern und krachte mit einem entgegenkommenden Passat zusammen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Passats und zwei Kinder, die in seinem Auto saßen, zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle vier wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Autos entstand ein Totalschaden von 20 000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.