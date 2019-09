Berglen So läuft die Sanierung der Straße nach Rohrbronn

Die Baustelle erstreckt sich nun von dort bis etwa zur Ortsmitte Hößlinswart. Die Sanierung besteht aus der Erneuerung der Fahrbahndecke, der Verschleißschicht, im Bestand, es gibt also keinen Ausbau. Zunächst wird die Deckschicht abgefräst und dann geschaut, in welchem Zustand der Unterbau ist. Der wird repariert, wenn sich erkennbar Risse gebildet haben. Das geschieht dann punktuell, an den betreffenden Stellen.

Lesen Sie hier: So umfahren Sie die Baustelle

Im ersten Abschnitt, also die Steinacher Ortsdurchfahrt, sei das nicht notwendig gewesen, berichten Vera Schmidt und Volker Holl vom Regierungspräsidium, zuständig für die Oberbauleitung. Mit den vorab gezogenen Bohrkernen sei der Zustand des Schichtaufbaus festgestellt worden und mit dem Ergebnis daraus das Ausmaß der Sanierung im Wesentlichen festgelegt worden. Das RP plant und lässt die Arbeiten im Auftrag des Bauherrn ausführen, des Landes, schließlich geht es um eine Landesstraße. Allerdings sind in dem Zuge in Steinach auch die mittlerweile älteren Schachtdeckel ausgewechselt worden. Schmidt und Holl betonen, dass der erste Abschnitt wegen des Kinderhauses und der Schule bewusst in die Sommerferien gelegt wurde.